У Зеленского не хватает денег на продолжение войны

03.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Начало 2020 года обернулось нехваткой денег на закупки бронетехники для украинской армии, ведущей карательную операцию против республик Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается танков – во время визита президента Зеленского в Харьков как раз и отметили, что наши военные не закупают достаточно новой техники, а она, конечно, есть. В основном мы работаем на экспортные рынки, потому что это дорогая техника, новые разработки, танки такие, как «Оплот». Что касается бронированной техники, новые модификации наших БТРов – это БТР4Е, как раз новая команда «Укроборонпрома» начала опять поставлять нашим военным. Наши военные нуждаются в сотнях такой номенклатуры и очень важно возобновить финансирование наших предприятий. Потому что в первые два месяца из-за отсутствия гособоронзаказа не получили ни копейки», – заявил Абромавичус.

Присутствующий в студии политолог Дмитрий Подтуркин признал провал в экономике Украины.

«У нас большие провалы практически во всех крупных начинаниях правительства, у нас недобор по бюджету, абсолютно непонятная кредитно-финансовая и монетарная политика… У нас колоссальный недобор и по сельскому хозяйству, и пошел колоссальный недобор по экспорту, по металлургии и горно-промышленному комплексу», – заявил Подтуркин.