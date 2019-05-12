У Зеленского не могут определиться, как быть с Приватбанком

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Решение суда по признании незаконным национализацию Приватбанка выполнить невозможно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью изданию «Лига.нет».

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«Суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Даже если предположить, что суды высших инстанций это решение поддержат, его невозможно будет исполнить. Нет практического способа совершить полную реституцию Приватбанка и вернуть его предыдущим собственникам», — отметил Данилюк

По его словам, в случае реституции государство забирает свой взнос в размере более 150 млрд гривен, вследствие чего капитал банка сразу уменьшается на эту сумму. «После чего Приват не будет соответствовать требованиям Нацбанка и должен быть выведен с рынка», — сказал экс-министр. «Очевидно, вариант с возвращением невозможен с практической точки зрения…. поэтому выбрали вариант компенсации бывшим собственникам», — отметил министр, добавив, что «окончательное решение — за судами». При этом он подчеркнул важность того, чтобы «как минимум в Верховном суде, где будет приниматься окончательное решение, не было судей с подмоченной репутацией».

По мнению Данилюка, за возможное решение по компенсации прежним собственникам или возврат Приватбанка заплатят налогоплательщики.

Он признал, что в команде Зеленнского «присутствует явный конфликт интересов», поскольку один из членов команды, адвокат Андрей Богдан обеспечивает интересы бывших собственников Приватбанка в судах против государства, а Данилюк был министром, который занимался национализацией банка.

«В этом вопросе мы были по разные стороны баррикад. Поэтому считаю, что сейчас никто из нас не должен касаться темы Привата и даже теоретически иметь возможность влиять на дальнейшее развитие событий. Должна быть выстроена стена между нами и делом Привата, иначе это подорвет доверие и дискредитирует президента», — подчеркнул он.

Более того, добавил Данилюк, президент не должен вникать в историю с Приватбанком. «Он должен думать о будущем, и в этом контексте его должна интересовать реформа судебной системы. Чтобы реформированный суд вынес справедливое решение, которое примет общество», — сказал советник.

В то же время киевский публицист Антон Розенвайн призвал не относиться серьезно к многочисленным заявлениям многочисленных “членов команды Зеленского”.

“Когда на полном серьёзе обсуждают высказывания членов президентской команды по всяким там вопросам, следует помнить важный момент: нет такого института “Команда Президента”. Есть Администрация, Кабмин, бывает пропрезидентская фракция в парламенте. А вот эти вот все опарыши – это кастинг для синагоги дяди Бени и Ко на известную посаду при клоуне”, – написал он на своей страничке в соцсети.

18 апреля Окружной административный суд Киева по иску Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Правительство в декабре 2016 года по предложению Национального банка приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.