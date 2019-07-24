У Зеленского не могут отличить Евросоюз от Совета Европы

24.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В новый состав парламента от президентской партии «Слуга народа» прошли люди без базового образования и не имеющие понятия об элементарных вещах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, который оказался в проходной части списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От «Слуги народа» народными депутатами становятся люди, у которых нет и высшего образования, у некоторых нет даже профессионального технического образования. Если раньше у нас были острые дебаты по поводу НАТО с представителями команды Порошенко, то сейчас, чтобы провести дебаты с представителями «Слуги народа», нужно убедиться, что они хотя бы понимают, о чем идет речь и как расшифровывается хотя бы аббревиатура НАТО. Потому придется ходить в парламент с сумками книг», – сказал эксперт.

«Иметь дело с людьми, которые мало различают, что такое Европейский союз, что такое Совет Европы, что такое НАТО, что такое оборонная стратегия Европейского союза – это тоже большая проблема», – заявил Волошин.