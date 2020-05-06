У Зеленского не оказалось даже кривого стержня – Погребинский

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поведение президента Украины Владимира Зеленского говорит о его бесхарактерности и лживости, что самым неблагоприятным образом сказывается на всей стране.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского, на мой взгляд, нет внутреннего стержня. Пусть он даже был бы не очень умным, но вот он занял позицию «Я хочу, чтобы было так», и ты уже не можешь уже допустить того, что ты сказал, а мэр тебя послал, и он себя прекрасно чувствуешь.

Зеленский ведь сказал Порошенко: «Я ваш приговор». А потом идёшь к нему и договариваешься: «Мы не будем тебя трогать, ты только проголосуй как нам надо».

Такого не бывает. Значит, получается, что дело тут не в уме, а в силе характера, в этом внутреннем стержне. Пусть он даже будет кривой, ошибочный, но если он есть, то такого поведения, как у Зеленского, мы бы не видели», – сказал Погребинский.