28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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У Зеленского не осталось сил на перемирие


Если в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский, обладая всей полнотой власти, никак не смог повлиять на соблюдение режима прекращения огня, то сейчас, когда не в силах контролировать даже собственную партию, он тем более бессилен.

Об этом в пресс-конференции заявил украинский политолог Денис Гаевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[С новым перемирием будет] точно так же, как мы видели все предыдущие годы, когда «новогоднее» перемирие сменялось «восьмимартовским», «первомайским», потом «хлебным», «школьным», «рождественским», «пасхальным» и так далее. Собственно, я думаю, что с высокой долей вероятности, то же самое увидим и в этот раз – неокончательно окончательное перемирие. Так будем называть этот процесс», – оценил ситуацию политолог.

«Я не жду тут каких-то подвижек к той возможности, которая была у Зеленского в первые месяцы президентства. В первые полгода, она если не закрылась на 100%, то в значительной степени сузилось. И он уже не обладает таким пространством для манёвра как во внутренней политике, так и во внешней, для того, чтобы реализовывать какие-то мирные инициативы.

Тем более, фракция «Слуга народа» становится все более аморфной и всё более отчётливо распадается на круги влияния, что усложняет проведение каких-то законодательных актов через парламент», – добавил Гаевский.


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