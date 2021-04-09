У Зеленского не получилось стать мужчиной

09.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский якобы постепенно превращается в главнокомандующего и начинает интересоваться армией.

Об этом в эфире 5 канала заявил лидер парламентской фракции « Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рахманинова, Зеленский за два года своего правления уже перестал быть ребенком, но так и не стал мужчиной.

«Зеленский пришел в политику ребенком, сейчас он подросток. Это лучше, чем было, но этого недостаточно для того, чтобы считать его мужчиной. Если бы он был сегодняшним Зеленским со всеми его недостатками на уровне 2019-го, когда он был кандидатом в президенты, я думаю, что многих ошибок мы бы не сделали. Но имеем то, что имеем.

Второй момент – к большому сожалению, проблемы слишком большие, а баланс сил слишком серьезный, чтобы мы быстро успели исправить все ошибки… Большое счастье, что наконец-то те вопросы, которые вообще не волновали верховного главнокомандующего, главу СНБО Зеленского в 19-м году: безопасность, вооруженные силы, государственный оборонный заказ, Совет национальной безопасности как инструмент, который отрабатывает эти вопросы…

Его это вообще не интересовало, а сейчас он, по крайней мере, этим заинтересовался. Если раньше для него слово гособоронзаказ ничего не означало, то уже в конце прошлого года он начинал немного батожить руководителей для того, чтобы они что-то делали. Потому я думаю, что у нас будут беспилотники, будут противокорабельных ракеты, уже появилось осознание того, что нужно делать. Вопрос за малым – чтобы это желание воплощалось в реальные вещи. И тут вопрос кадров. Кадры пока что вызывают огромные вопросы», – заявил Рахманин.