У Зеленского не поняли, о чем говорили Путин и Трамп

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 13:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина не понимает, о каких переговорах говорили вчера президенты России и США, если уже восстановлен Стамбульский формат.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил обслуживающий Офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не понимает, о каких переговорах говорили вчера президенты России и США, если уже...

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«Вопрос, а что тогда было в Стамбуле? Это уже не были переговоры, на которых, кстати, настаивал Трамп? Помните, как он написал? Немедленно, «immediately». Что тогда? О каких именно переговорах идет речь? Я же говорю, вопросов на сегодня больше, чем ответов. Это Трамп, Трамп не возникает в детали и поэтому сейчас нужно не просто там выслушать то, что сказал Трамп. Европейские партнеры должны сейчас связаться не только с Трампом, надо связаться с Марком Рубио, который, я думаю, более компетентен в этих делах.

И дальше выяснить, о чем идет речь на самом деле, о каких именно переговорах? Если это новые переговоры, об этом меморандуме. Окей, значит Стамбул – все, тема Стамбула закрыта. Переговоры где? В Ватикане? Переговоры между Россией и Украиной, прямые или будет посредник? США будут участвовать в этих переговорах или нет? Мы не знаем ответа на этот вопрос, все это надо выяснить», – завил Фесенко.

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