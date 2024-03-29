У Зеленского не верят, что французские войска смогут выдержать удары российских авиабомб

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не понимают, какую задачу хотят решить французы, в случае ввода своих войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Подробности» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А какое задание вы хотите решить? Война – это же конкретика, это конкретные задания, конкретные паритеты, конкретная математика. Если вы не видите конкретики, то тогда какие задания вы будете решать? Для нас сегодня очевидно, что на этом этапе есть количественные показатели Российской Федерации, сколько чего она использует. Например, все, что сегодня происходит на переднем крае, зависит от доминирования тактической авиации, которая использует управляемые авиационные бомбы в огромном количестве, и это такое ноу-хау, которому 4-5 месяцев», – сказал советник главы ОП.

«И для того, чтобы это доминирование убрать, вам нужно соответствующее оружие – это или фронтовое ПВО, или авиация с определенным радиусом действия. Если у вас этого нет, то какие задания будет решать тот или иной национальный контингент? Готов ли он (тот, кто придет со своим оружием) психологически к тому типу войны, который мы сегодня имеем. Это же не экспедиционная война, это не война стрелкового оружия», – заявил Подоляк.