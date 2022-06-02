У Зеленского не верят России и не хотят разминировать акваторию Одессы, ожидая корабли НАТО

Новости Украины

Украина стремится к военным гарантиям от НАТО для того, чтобы Россия не воспользовалась разблокированным для вывоза зерна доступом к одесскому порту и напала на Одессу с моря.

Об этом заявил в интервью в эфире всеукраинского пропагандистского телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Когда мы говорим о военном компоненте, речь не идет о разблокировке портов. Речь идет о военном гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом в Одессу для того, чтобы просто напасть на Одессу с моря. Именно для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции, в идеале – под эгидой Организации Объединенных наций, чтобы когда этот коридор заработает и коммерческие корабли начнут заходить в порт Одессы, забирать зерно и выходить – чтобы не только безопасный проход был для них обеспечен, но и чтобы Украина чувствовала себя уверенно, что российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря», – говорит украинский министр.

По его словам, в мире есть страны, представители которых, если «перевести их слова с дипломатического языка на человеческий», утверждают, что: «нам безразлично что там с вами, с вашей Одессой, можете проиграть войну, потерять страну, нам главное, чтобы зерно попало на наши рынки».

Также Кулеба отреагировал на заявления России, которая обещает что при выполнении ряда условий ее военные корабли будут гарантировать безопасность прохода сухогрузов с зерном.

«Это манипуляция, и в принципе никто из ООН или из наших партнеров на нее не ведется. Ищем сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и обеспечит безопасность Украины. Мы не можем согласиться просто закрыть на все глаза и все разблокировать, потому что России доверять нельзя», – уверен Кулеба.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов с продовольствием, чтобы те вышли из причерноморских портов, требуя от Запада в обмен на это снятия ряда санкций с российского экспорта и разминирования акватории всех портов с украинской стороны. В частности, переговоры с такой повесткой провели недавно Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.