У Зеленского не знают, что делать с войной и надеются на США с Британией

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Самым тяжёлым вопросом для Украины, на сегодняшний день, является война, поэтому нужно расширять Минский формат и добиваться, как минимум, прекращения огня и возврата пленных.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» представитель команды новоизбранного украинского президента Святослав Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый проблемный, больной и тяжелейший вопрос для Украины – война. И поэтому для нас задача понять, как вот этот формат, Минский формат, Нормандский формат переговоров с Россией выстроить так, чтобы цель его, а именно окончание постоянного кровопролития на Востоке, а также несчастье для миллионов людей, которые живут по обе стороны линии конфронтации наконец-то изменилось.

И поэтому мы постоянно повторяем один тезис, что у Украины есть гаранты нашей территориальной целостности и независимости, это Великобритания и США, и мы бы хотели их вовлечения в Минский процесс. Мы понимаем, что есть много проблем, много непонятностей, много вызовов с такой задачей, но мы понимаем, что в теперешнем формате мы не смогли добиться, по крайней мере, самых первых, самых центральных вопросов, а именно перемирия, при котором люди не умирают, а также удерживания всех наших пленных, которые остаются на оккупированных территориях что в Крыму, что в Донбассе, и в России также. Поэтому добиться, по крайней мере, этих двух вопросов – это центральная задача, и мы считаем, что это можно сделать, получив новых игроков в Минском процессе», – отметил он.

Также он высказался относительно проблемы получения российских паспортов жителями неподконтрольной части Донбасса.

«Мы уже имели заявление лично господина Зеленского, я лишь могу повторить, что это чёткий акт российской агрессии по всему международному праву, это попытка России в который раз показать, что на самом деле она является виновником и центрально присутствующей в нашем конфликте, и тут вопроса не может быть, что она как раз играет центральную роль в этом смысле, но мы уверены в том, что украинцы, когда смотрят на Россию и понимают, какая реальность в той стране сейчас, они не сильно погонятся за этими всеми «радостями», что называется, которые РФ им предлагает», – резюмировал Святослав Юраш.