У Зеленского нелепо оправдывают включение Казанского и Гармаша минский процесс

10.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Схожая с ведением в переговорный процесс в Минске как представителей «ОРДЛО» пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша идея рассматривалась с 2016 года.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу сразу, эта идея обговаривалась с 2016 года. Были предложения кого привлекать – в данном случае так и произошло, может, известных спортсменов, представителей Донецкой и Луганской области, которых все знают, то есть в определённом смысле авторитетов и людей с репутацией. Это проговаривалось, но не было воплощения. Сейчас похожая ситуация.

Что такое «Минск»? «Минск» не является ключом решения проблемы. Всё равно это конфликт между Россией и Украиной. ТКГ – это чисто техническая группа, она не может остановить войну. Для этого должна поменяться позиция в первую очередь Российской Федерации.

Единственное, не хотелось бы, чтобы Украина проигрывала в ТКГ, потому что там с российской стороны давно работают опытные политики, которые используют ТКГ, чтобы показать Западу, что мы то предлагаем и это предлагаем, а Украина не может никак определиться. И для того, чтобы всё сбалансировать и выглядеть пристойно, в принципе, это правильный шаг», – заявил Данилюк.