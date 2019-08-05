У Зеленского нет главного

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

На фронте в Донбассе фиксируется временное затишье, однако при этом продолжают гибнуть защитники народных республик. До тех пор, пока Киев не признает существование сформировавшейся государственности в ЛДНР, все «перемирия» будут лишь краткосрочными мерами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было заседание (контактной группы в Минске – ред.) и главное достижение Зеленского и компании, что было снято давление радикалов на армию и поэтому удалось подписать «хлебное перемирие». То есть, у нас сегодня есть «хлебное перемирие» и есть провокации, у нас буквально вчера один боец был убит, были договорённости прекращения обстрелов не только тяжёлым вооружением, но и снайперского огня – именно снайпер убил человека, который находился в Логвиново», – рассказал Мирошник.

«Так есть перемирие, или убили бойца?» – уточнил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Есть объявленное «хлебное перемирие», которое дало снижение статистики. То есть, да, это не сотня обстрелов в день, сегодня это пять, семь, может, десять, а месяц тому назад это было двести, триста и пятьсот. В этом смысле, конечно, есть [продвижения], есть работы, которые начались по Станице Луганской, действия, которые приведут к восстановлению моста, разминированию и так далее, но нет главного – стратегии», – ответил представитель ЛНР.

«Украина сегодня не готова сказать о том, где будет политическое разрешение конфликта, в какую сторону его можно вывести и где его можно зафиксировать.

Пока украинская сторона в лице Киева не будет видеть людей в Донбассе именно людьми, именно государственным образованием, которое выбирает свой путь развития, что с ними можно договориться и научиться сосуществовать, до тех пор этот конфликт не будет разрешён», – добавил Родион Мирошник.