У Зеленского нет ни чувства вины, ни желания прекратить войну

27.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Торжественная речь президента Украины Владимира Зеленского в честь Дня независимости лишний раз доказала, что в киевском руководстве ничего не поменялось – лишь появилось «более симпатичное лицо и более сильные сценаристы».

Об этом в эфире «НТВ» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это просто новое лицо того же самого явления. Что по сути он сказал (Зеленский во время речи на День независимости – ред.): когда он стал говорить про детей, у меня, знаете, холодок по спине побежал, потому что я был на Донбассе, я видел памятник убитым донбасским детям, которых убила та армия, которой сегодня руководит Зеленский…

Он же говорит, что сами себя обстреляли: это кто-то украл детей, это кто-то их убил, а не мы, Украина! То есть, ни осознания преступления, ни чувства вины, ни желания прекратить всё это – нет. Есть просто более симпатичное лицо и более сильные сценаристы. Ничего не изменилось», – отметил публицист.

«А вы на ходу переобуваетесь, вы говорили, что не надо ездить в Крым, теперь вы говорите, что надо ездить в Крым, придёт новый президент, скажете, что Крым вообще не существует», – добавил Стариков, обращаясь к находящимся в студии экспертам из Украины.

Одесский писатель Всеволод Непогодин категорически не согласился с критикой и заявил, что украинцы очень любят всё менять.

«Разница между Порошенко и Зеленским, она очевидная! Порошенко хотел метод кнута, этот хочет метода пряника!» – кричал Непогодин.