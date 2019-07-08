У Зеленского нет ни рычагов, ни влияния – украинский эксперт

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир не контролирует в полной мере государственные структуры и зависим от представителей предыдущей власти. Именно поэтому он поддался давлению националистов и отменил телемост телеканалов Newsone и «Россия-24».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики

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«Случай с отменой телемоста свидетельствует о том, что пока в Украине во многом сохраняется та же ситуация, что и до выборов, во время президентства Порошенко.

Попытки нахождения каких-то путей к компромиссу, к мирному диалогу, срываются национально озабоченными представителями уходящей власти.

Пока, до проведения парламентских выборов, у Владимира Зеленского нет в полной мере рычагов для смены исполнительной власти, правительства, для полноценного перевода под свой контроль силовых структур.

Возможно, у него нет четкого видения того, как выполнить главное обещание, которое он давал избирателям и благодаря которому за него многие голосовали – обеспечить мир в Украине», – заключил Филиндаш.