У Зеленского нет ничего нового по Донбассу кроме схемы Порошенко

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не готовит какой-либо новый закон об особом статусе Донбасса, кроме того фиктивного, который был принят еще при президенте Петре Порошенко и продлевается каждый год с расчетом на продление антироссийских санкций Запада.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика в ближайший год этот закон вряд ли будет изменен.

«Исходя из тех временных возможностей, которые у нас были, у нас была одна возможность – это продлить действие так называемого закона об особом статусе временно оккупированных территорий. Он продлен на год. Сейчас дополнительных законов, которые бы обрабатывались и тем более были поданы в Раду, нет», – заявил Размков.

Не собирается, по его словам, Рада и рассматривать включение так называемой «формулы Штайнмайера» в законодательное поле: «Формула Штайнмайера», и об этом уже много говорилось, – это лишь абзац. Нельзя абзац имплементировать или не имплементировать, он должен быть обработан, и те предложения, которые не будут противоречить интересам государства, они могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако, формула Штайнмайера как формула, она появиться в такой формулировке вряд ли в каком-то законе сможет».