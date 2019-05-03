У Зеленского нет отбоя от желающих возглавить пресс-службу

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В конкурсе на должность пресс-секретаря избранного президента Украины решили поучаствовать более трех тысяч человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщают в команде Владимира Зеленского.

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«На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме — от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях», – рассказали у Зеленского.

Среди подавших резюме были журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, актеры и студенты профильных факультетов. Заявлено, что среди претендентов есть известные в Украине лица, но их фамилии не называются.

От претендентов требуют знания минимум трех языков (русского, украинского, английского), опыта работы в журналистике или публичной сфере, готовности к круглосуточной работе, быстрой реакции, креативности и чувства юмора.

Конкурс на должность спикера пройдет в несколько этапов. Лучшие 100 претендентов получат творческие задания, среди которых может быть написание доклада или запись тематического ролика. Оценкой кандидатов будут заниматься эксперты по работе с персоналом и представители команды Зеленского.

На основе творческих заданий отберут топ-10 претендентов, которые попадут на собеседование к руководителю HR-департамента и самому Зеленскому. Всех финалистов будут проверять службы безопасности и антикоррупционные органы.

Организаторы конкурса не ответили на вопрос о размере зарплаты будущего спикера.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, Зеленский объявил конкурс на должность главы своей пресс-службы, используя свои аккаунты в соцсетях.с