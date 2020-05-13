У Зеленского нет «плана Б» по Донбассу

13.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская сторона не желает выполнять Минские соглашения в той редакции, в какой они были подписаны, но от этого проигрывает сама Украина и никакого «плана Б» у нее на самом деле нет.

Об этом в эфире телеканала «Перший Козацький» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Движение по пути выполнения Минских соглашений – это самый реальный путь. Но здесь проблема есть серьезная не только с российской, но и с украинской стороны. Эта проблема состоит в том, что украинское руководство считает неприемлемым положение, которое было подписано при непосредственном участии в Минских соглашениях президента Порошенко. Это положение о том, что контроль над границей Украине должен быть передан после проведения выборов в этих республиках.

Украина настаивает, чтобы вначале был передан контроль на границе, а потом уже, под полным контролем Украины, проводились бы выборы. Украина считает, что кто контролирует реальную власть в момент выборов, тот и побеждает на выборах.

С моей точки зрения невыполнение Минских соглашений так, как они записаны, и так, как они были подтверждены в декабре 2019 года во время встреча в нормандском формате, в конечном счете, скорее всего, сработает во вред Украине», – считает Суслов.

По его словам, единственный возможный вариант сделать реинтеграцию в Украину привлекательной для Донбасса – обеспечить более высокий уровень жизни, чем в России.

«Я не сомневаюсь, что никто не знает, что такое «план Б», в том числе об этом не знает ни Зеленский, ни Ермак, потому что «план Б» еще никем не разработан.

Тут же надо понимать, что Украина на сегодня очень сильно истощена экономически –ошибочной экономической политикой, огромными потерями, тотальным падением нашего производства и экспорта, прямо скажем, неудачным сотрудничеством с Западом, очень слабой поддержкой, в том числе и финансовой, нарастанием долгов.

И чем хуже в Украине будет ситуация по сравнению с российской ситуацией, тем меньше вероятность того, что граждане Украины, которые проживают на Донбассе, проголосуют за какие-то украинские силы на выборах, тем меньше вероятность реинтеграции этого региона.

Поэтому настоящий «план Б» может сводиться только к одному (я исключаю военный вариант развития событий – он ни к чему не приведет кроме новых огромных потерь) – это быстрое и эффективное экономическое развитие Украины при котором она могла бы экономически превзойти Россию, обеспечить более высокий уровень зарплат, пенсий, социальных благ, чем они есть и в России. Но, к сожалению, на сегодня такой план можно иметь, можно мечтать, но он пока не реализуется», – сказал Виктор Суслов.

Напомним, что ранее президент Украины заявлял, что если не получится быстрой реинтеграции Донбасса, то Киев начнет реализацию некоего «плана Б».