У Зеленского нет плана. В войсках осталось 40% солдат – Луценко

Украинское военное и политическое руководство не имеет плана ведения войны. Президенту Украины стоит озвучить реальные цифры потерь, чтобы «шокировать общество» и заставить его таким образом мобилизоваться, потому что в армии на передовой страшный некомплект.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой у Зеленского вообще план, замысел и стратегия дальнейшего ведения войны? Этого не знает никто, подозреваю, что даже Ставка верховного главнокомандующего. Соответственно, войска не ощущают драйва. На сегодняшний день самый большой вопрос в войсках – это, конечно, пополнение, а, значит, мобилизация. А чья это функция? Это функция президента. Именно он вносит и подписывает такие законы… Но мы так и услышали его позиции по этому закону. Он – верховный главнокомандующий», – сказал Луценко.

«Как мне кажется, он должен был бы стать плечом к плечу с министром обороны и главнокомандующим Сырским и сказать: «Мы в вас нуждаемся, мы – в критическом моменте, русские наступают, наши войска нуждаются в пополнении». Я до сих пор считаю, что он должен сказать честно цифру погибших, чтобы дать шоковый импульс украинскому обществу. Враг стоит на входе в нашу страну, он продвигается, и мы сегодня нуждаемся как минимум в замене тех, кто погиб, и в два или три раза больше тех, кто ранен. Потому что комплектность войск на спокойных участках фронта порядка 70%, на местах наступления русни – 40%», – заявил Луценко.