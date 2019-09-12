У Зеленского нет шансов против Москвы – Запад уже поставил на Россию

12.09.2019, Киев, Игорь Петров

Зеленского воспринимают как мелкого диктатора далекой страны, который будет подпрыгивать каждый раз, когда этого захотят американцы.

Об этом в прямом эфире канала PolitWera заявил корреспондент Вести.FM в Киеве Владимир Синельников, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У Запада в целом и у Европы в частности есть иллюзии относительно того, что Зеленский может пойти на выполнение Минских соглашений.

Этого не произойдет. Они думают, что он самостоятелен.

Но за четыре месяца своего президентства Зеленский дал Коломойскому огромные преференции, это просто очевидно.

Коломойский получил снятие ареста с более чем 400 объектов своей недвижимости, на которую был наложен арест по ходатайству Антикоррупционного бюро.

Он получил тендер на поставки для Укрзализници, получил более 47 млн долларов по какому-то иску, связанному с Укрнафтой. Это оценивается в несколько миллиардов гривен.

Это говорит о том, кто реально за ним стоит изначально.

А политика США никак не поменяется по отношению к Украине. Зеленского рассматривают как мелкого диктатора далекой страны, который по жизни обязан подпрыгивать по первому требованию американцев.

Встреча с Трампом состоится, когда Трамп этого захочет. Сейчас Трампу приходится искать союзников. Поэтому они делают жесты в сторону России. Он ищет тех, на кого можно опереться.

США вступили в длительный период системного кризиса. У них нет возможности просто печатать деньги. У них заваливается экономика. Они теряют роль геополитического лидера», – констатирует Синельников.