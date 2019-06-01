У Зеленского нет шансов. Украинская эволюция превратилась в деградацию

01.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Когда команда нового президента Украины Владимира Зеленского начнет глубже вникать в положение дел в стране, то поймет, что государственные механизмы разрушены и управлять фактически нечем.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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Отмечается, что президент и его команда планируют после парламентских выборов «зацементироваться на всех ветвях власти».

«Выпускники Гарварда, Кембриджа, и «кривоносые» оксфордовцы встанут у рулей министерств, комитетов, служб… и обнаружат, что рулить нечем. Государственные механизмы развалены, управляемость утрачена, компетентность ниже плинтуса. Почти везде коррупционные пирамиды имитируют существование функциональных», – указывает издание.

Также подчеркивается, что Зеленский не сможет разрушить систему, поскольку «системы нет», а столкнувшись с реалиями, кадровый состав новой власти «может полинять уже к зиме».

«Нам не удается эволюция. Она превращается в деградацию. Молча, про себя, сравните с 1991 годом цифры, которыми описывались площадь страны.., население страны.., ВВП страны.., промышленный потенциал страны.., научный потенциал страны.., качество подготовки кадров в стране… Нам нужна революция. На этот раз не эмоциональная и праведная, а креативная и продуманная. Новаторская революция. Давным-давно в «Зеркале недели» было написано: у нас нет сил и времени догонять, мы можем только прыгнуть. Осталось решить: куда, с кем, и как», – резюмирует еженедельник.