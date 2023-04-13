У Зеленского нет вариантов: наступление начнётся в ближайшее время – Марочко

Основная задача российского командования в зоне СВО – не допустить контрнаступления украинский войск.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделать так, чтобы действительно этого контрнаступления не было в принципе, – отметил он. – Сейчас наши генералы справляются с этой задачей, регулярно уничтожают живую силу, технику противника, и это как раз заставляет украинское командование бросать свежие силы на передовую, которые планировались для так называемого контрнаступления. Касаемо сроков контрнаступления, то, естественно, вам никто не скажет, что “завтра мы пойдём”. У противника основная задача – это размыть сроки и направление основных ударов. По этой причине идут информационные вбросы, просто информационные атаки, потому что на информационном поле идут иногда даже более жаркие баталии, нежели на полях сражений. И вот, сейчас основная задача противника – сбить с толку наше командование, наши разведорганы и действительно ввести в заблуждение – то ли будет, то ли не будет, то ли весной, то ли летом».

Тем не менее, военный эксперт уверен в скорых действиях ВСУ, которые хотя бы должны имитировать успех, иначе Запад утратит интерес к Украине.

«Я сразу хочу отметить, что Зеленскому крайне необходимо какое-то действие, будет то ли это контрнаступление, какая-то провокация, выгодная для украинских войск. Ему это просто жизненно необходимо. Иначе – то финансирование, которое идёт сейчас, и материальные средства, технические средства, вооружение, обучение – всё это колоссальные затраты Запада, которые очень привыкли считать каждую монету, и если эта монета не будет чем-то подкреплена, то естественно, они утратят интерес к Украине, – считает Марочко. – Естественно, они будут искать другие способы воздействия на Российскую Федерацию, и это Зеленский прекрасно понимает. Так что они должны готовиться, они должны где-то выиграть на полях сражений, потому что последние три с половиной месяца, как минимум, никаких успехов у украинских войск нет. То есть они всё время говорили, что мы заняли такую-то деревню, такой-то населенный пункт, была у них такая волна когда-то, что мы молодцы, поднимали морально-психологическое состояние своих военнослужащих. Сейчас же они только отступают, только утрачивают свои позиции, и крыть им наши успехи нечем. Поэтому, чтобы перебить инициативу со стороны командования РФ – западным генералам нужно что-то предпринять. А я глубоко убеждён, что управляют войсками абсолютно не в Киеве, а в Вашингтоне, в Пентагоне. Потому что, по сути, это марионетки в руках кукловодов».