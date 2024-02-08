«У Зеленского нет яиц»: Боровой об отказе Зеленского дать интервью Калсону

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Президент Украины Владимир Зеленский показывает слабость и нежелание сражаться, отказываясь от интервью с известным американским телеведущим Такером Карлсоном.

Об этом в эфире интернет-канала Daily Europe Online заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боровой жестко высказался в адрес Зеленского, обвинив его в отсутствии тестикул.

«Если бы я был президентом Украины, безусловно, дал бы интервью Такеру Карлсону и выкатил ему претензии, что вы нас обманули. Вы сейчас рассуждаете о коррупции, о деньгах налогоплательщиков, а мы защищаем вас своими жизнями, весь Запад… То есть, я бы нашел как прижать к ногтю этого Карлсона и правильно выстроить интервью. Зеленский этого сделать не может, он продолжает ориентироваться на демократическую администрацию. Ну и самое главное, – у него яиц нет, понимаете? Он предпочитает не сражаться», – заявил Боровой.