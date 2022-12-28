У Зеленского обещают изгнать из Крыма сотни тысяч русских

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Украина планирует депортировать из Крыма как минимум полмиллиона граждан России.

Об этом в эфире «Общественного вещания» заявила глава фейкового «представительства президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ташевой, это касается тех, кто не имеет украинского паспорта и является «этническим или неэтническим русским».

«Это российский очень нарратив о том, что там было большинство русских. На самом деле, это территория Украины, там проживали украинские граждане. То, что сейчас там есть большое количество российских граждан – от 500 до 800 тысяч человек, вот эти все граждане России должны однозначно выехать с территории Крыма», – сказала чиновница.

«И этих этнических русских или неэтнических, но русских по гражданству, политических, их на территории Крыма не должно быть. Все остальные – неважно, был ли это русский или украинец этнический, крымский татарин – все они являются гражданами Украины, с ними нужно работать как с гражданами Украины», – заявила Ташева.