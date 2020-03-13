У Зеленского обещают изуродовать Родину-Мать

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Советскую символику с памятника Родина-Мать в Киеве могут снять уже в следующем году. Сделать это могут за счет бизнесменов-националистов, а на месте серпа и молота хотят установить «туристическую аттракцию».

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, на щите монумента вместо серпа и молота должно появиться что-то «технологичное».

«…Мы не можем просто срезать герб и все, а должна быть продумана концепция, что дальше… согласовываем процесс, получаем поддержку на высшем государственном уровне и начинаем интересную часть – демонтаж. Это будет непростой процесс. Чтобы сделать все законно, это минимум год. Ну, и вторая часть – что взамен. Это не будет определять чиновник в кабинете – я бы хотел, чтобы это определяло общество…

Я считаю, что кроме того, что эта статуя действительно выдающаяся, являющаяся важным памятником и одним из символов города, ее щит – это возможность. Если мы придумаем, как с ним работать, то это может быть хорошая туристическая аттракция, а также большой идеологический маркер. Надо продумать, это будет что-то постоянное, или что-то переменное, или интерактивное, включать или не будет включать современные технологии», – заявил Дробович.

Чиновник также добавил, что помочь изуродовать советский монумент могут местные бизнесмены. Якобы, предложения об этом уже поступали в институт:

«Есть неравнодушные граждане, которые готовы частично или полностью профинансировать все процедуры, связанные с демонтажем… Речь пойдет не о десятках миллионов, но о миллионах. Меня радует, что потенциальные меценаты, которые готовы включаться, даже среди очень важных в Украине организаций.

Я вам больше скажу – сначала ко мне в кулуарах просто обращались компании, которые готовы демонтировать из каких-то гражданских инициатив. Потом я разговаривал с человеком, который сообщил, что несколько компаний имеют интерес, в частности те, кто поставляют материалы, и те, кто работают с освещением, и те, кто работают с креативными индустриями, потому что это билет в вечность».