У Зеленского обещают меджлисовцам помочь гадить против Крыма

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского будет поддерживать меджлисовские СМИ, в частности телеканал ATR и другие пропагандистские ресурсы, работающие против российского Крыма.

Об этом в комментарии ATR заявил советник нового президента Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам советника Зеленского, поддержка бывших крымских СМИ, чьи редакции после воссоединения полуострова с Россией сбежали в Киев, – это обязанность всего государства.

«Мы абсолютно убеждены в том, что поддержка медика, которые работают на Крым, и которые работают в интересах крымско-татарского народа в частности, она, безусловно необходима. Это является просто обязанностью государства Украина. Поэтому ответ здесь – да, да, и еще раз да», – заявил Потураев.

Напомним, что партия Зеленского «Слуга народа» ведёт на выборы в Верховную Раду сбежавшую из Крыма блогершу Лизу Богуцкую и экс-консула Украины в Стамбуле Богдана Яременко, члена фонда «Майдан иностранных дел», занимающегося составлением санкционных списков против фирм, работающих с российским Крымом.