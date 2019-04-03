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03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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У Зеленского обещают после победы взяться за Верховный суд

Представитель штаба Владимира Зеленского и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что их лидер в случае победы во втором туре выборов намерен начать свое правление с реформ судов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Конечно, надо будет начать с того, чтобы те реформы, которые на самом деле были просто имитированы, чтобы их сделать по-настоящему. Какие они? Первое — это судебная реформа. Начнем с Верховного суда и Апелляционного суда. Мы на следующей неделе представим наше видение», — сказал он на форуме Free market road show трансляция которого велась в Facebook на страничке Зеленского.

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Следующей должна стать антикоррупционная инфраструктура, которая, по мнению Данилюка, сейчас политически зависима.
Помимо этого, по словам экс-министра, команда Зеленского будет работать над созданием института финансовых расследований и устранением влияния правоохранительных органов на бизнес. Экс-министр также указал нынешней власти на несостоявшиеся реформы прокуратуры, судов, Службы безопасности и Государственной фискальной службы Украины.

«Поэтому наш подход к реформированию и Генпрокуратуры, и всех органов, которые я перечислил, — это будет: искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов. И руководить ими должны люди, которые вышли не из системы», — добавил Данилюк.

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