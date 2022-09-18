У Зеленского обещают штурм Донецка и Луганска

18.09.2022  00:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Самое сложное направление для ВСУ – это Луганск и Донецк, где сооружены мощные фортификационные укрепления и дислоцированы наиболее боеспособные армейские корпуса.

Об этом в эфире «Голоса Америки» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самое сложное направление для ВСУ – это Луганск и Донецк, где сооружены мощные фортификационные...

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«Что касается, как будет заканчиваться война. На мой взгляд – это очевидно. Первично самое тяжелое на сегодняшний день направление – это Луганское и Донецкое, потому что там собраны основные фортификационные сооружения, Россия долгое время вкладывала деньги в создание вот этого анклава нестабильности…

То есть там как-то более-менее боеспособные части накапливались долгое время. Потому что Донецк и Луганск, в принципе, не производили никакую добавленную стоимость, никакие высокотехнологичные продукты», – разглагольствовал Подоляк.

Он объяснил важность захвата ЛДНР.

«Там была собрана такая бандитская группировка, которая постоянно находилась в тренировочном режиме для того, чтобы потом прийти мародерить, резать, убивать Украину. То есть, там формировались вот этот первый, второй так называемые армейские корпуса.

То есть, это наиболее боеспособные части как оказалось, потому что все хваленые российские спецназы и десанты были вычищены нашей армией в первые полтора-два месяца войны.

Так вот, падение Донецка и Луганска, по сути, обрушит всю инфраструктуру российской армии как таковой, в том числе и пропагандистский компонент российской армии.

То есть, Россия, потеряв Донецк и Луганск, начнет масштабно бежать с территории Украины, включая Крым. Это нужно понимать», – уверял советник Зе-офиса.

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