18.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Россия, Украина
Просмотров:

У Зеленского обещают: Воды для Крыма не было и не будет

Прекращение подачи днепровской воды в Крым является одним из механизмов, который Украине следует применять и в будущем.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил фейковый «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация, которая есть на сегодня, когда мы не подаем воду в Крым – это, безусловно, механизм, который мы можем применять и правильно применяем сегодня. Поэтому позиции остается такой, что на сегодня вода в Крым является такой себе красной линией», – сказал чиновник Зеленского.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть