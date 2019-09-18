У Зеленского обещают: Воды для Крыма не было и не будет

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Прекращение подачи днепровской воды в Крым является одним из механизмов, который Украине следует применять и в будущем.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил фейковый «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация, которая есть на сегодня, когда мы не подаем воду в Крым – это, безусловно, механизм, который мы можем применять и правильно применяем сегодня. Поэтому позиции остается такой, что на сегодня вода в Крым является такой себе красной линией», – сказал чиновник Зеленского.