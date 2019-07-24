У Зеленского обещают задалбывать Россию по Крыму во веки веков

24.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский не согласится забыть о Крыме в обмен на возвращение Донбасса.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил советник президента по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот, неважно. Это было бы ошибкой, предательство граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы это рискованно не было, находясь под оккупацией, под репрессиями. Это для президента недопустимо, он человек совершенно другого типа. Он не приемлет предательства, трусости, слабости. А это все ровно про это», – заявил Потураев.