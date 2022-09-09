У Зеленского обещают захват Донецка и Луганска вслед за Балаклеей

Удары по логистической инфраструктуре России важны для Украины, чтобы захватить Донецк и Луганск.

Об этом в интервью беглой либеральной пропагандистки Юлии Латыниной заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, в случае, если ВСУ захватят столицы республик Донбасса, это будет победой и позволит победить Россию в нынешнем противостоянии.

«Россия должна максимально почувствовать, прежде всего должны быть максимально разрушены, нанесение максимального ущерба логистическому обеспечению. Это, прежде всего, полуостров Крым, практически вся приграничная тыловая инфраструктура, она очень объемная, в том числе в Донецкой и Луганской области.

И, соответственно, должно быть нанесено максимальное поражение живой силе для того, чтобы Россия одновременно почувствовала большой объем трагедий, который на них нахлынет.

Для меня, например, я считаю, что гораздо важнее не Белгород или что-то другое – это не имеет никакого смысла. Для меня кажется, что принципиальное течение войны изменится кардинальным образом как только падет Луганск или Донецк. Это очень знаковые будут части этой войны и после этого война будет идти исключительно в одном направлении и очень быстро.

Мне кажется, чтобы нанести действительно разгромное поражение группировкам, особенно на донецком и луганском направлении – там были и фортификационные сооружения, там восемь лет строилась масштабная оборона – для того, чтобы нанести России максимально чувствительное поражение, нужно нанести поражение именно в Донецке и Луганске.

После этого будет необратимое движение, уже будет понятно, что украинская армия намного более эффективна, креативна и более современна, с точки зрения тактики и стратегии ведения боевых действий. И таким образом мы быстро придем к концепции той, которую сегодня мир принял к сведению – это то, что необходимо будет освободить все территории до границы, включительно с Крымом, Донецком и Луганском», – заявил Подоляк.