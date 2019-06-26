У Зеленского обеспокоены: Разочарованные Украиной люди возвращаются в ЛДНР

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Новая украинская власть будет вести диалог только с «населением Донбасса», а не с руководством республик.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил бывший политтехнолог президента Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, стратегией Зеленского будет общение с переселенцами и жителями неподконтрольных Киеву регионов.

«Часть людей были вынуждены вернуться на оккупированную территорию, потому что здесь им не дали ни места работы, ни нормальное жилье, не обеспечили социальным пакетом, не помогли даже психологически. Люди приехали с войны, когда их бомбили, когда по ним стреляли, когда через границу прилетали «Грады». А многие вернулись туда, потому что там, хоть и в дырках, но крыша над головой и свой дом», – сказал политик.

Он полагает, что «с этими людьми нужно коммуницировать».

«И это позиция, которую озвучивает Зеленский, это будет одна из основных стратегий по возврату этих территорий… Мы сейчас же не говорим о тех, кто виновен в государственных преступлениях или о тех, кто является военными преступниками», – заявил Разумков.