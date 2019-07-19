У Зеленского обозначили, кого видят своими сателлитами в будущей Раде

19.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия «Слуга народа» после выборов в Верховную Раду может создать коалицию с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко или «Голосом» Святослава Вакарчука, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

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В интервью изданию «Левый берег» Шефир сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда «всегда хотели» консолидироваться с партией украинского музыканта Вакарчука, о чем и сам Зеленский заявлял в ходе своей президентской кампании. «Он имел в виду, что если мы объединимся со Славой, то точно победим с огромным успехом», — добавил Шефир, выразив надежду, что партия Вакарчука пройдет в Раду.

Первый помощник президента допустил, что если «Голос» не преодолеет на парламентских выборах пятипроцентный барьер, то «Слуга народа» сможет консолидироваться с «Батькивщиной».

Шефир подчеркнул, что пропрезидентская партия точно не будет создавать коалицию с «Европейской солидарностью» бывшего главы государства Петра Порошенко. «С Порошенко — нет, а с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования», — пояснил он.

Шефир отметил, что выступает за создание коалиции не «на основе дележки портфелей, а в результате которой в правительство приходят технократы».

Выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Сргласно соцопросам лидерство принадлежит пропрезидентской силе “Слуга народа”, по разным оценкам набирающей от 42 до 55 процентов голосов избирателей. Однако велика вероятность того, что партии Зеленского можетр не хватить голосов для создания в парламенте собственного однопартийного большинства.