04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского обвинили РФ в использовании коронавируса для снятия санкций


Украинские дипломаты и парламентарии не смогли полностью предотвратить попытку Москвы использовать пандемию и введённый из-за неё карантин как повод для снятия международных санкций.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявила депутат от «Слуги народа», глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции – очень важная тема. К сожалению, коронавирус был использован Российской Федераций как повод скоммуницировать необходимость снятия или послабления санкций. Украинский парламент принял обращения, и я лично отправляла письма по линии ПАСЕ, я опубликовывала статью о том, что это не имеет никакой связи – вопрос санкций и коронавирус», – сказала Ясько.

Однако она не нашлась что ответить на вопрос Айдера Муждабаева о том, удалось ли отбить эту «атаку» Москвы. Лишь высказала предположение, что россияне ожидали большего, и заявила о необходимости продолжения борьбы.

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