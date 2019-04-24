У Зеленского объяснили, как минский процесс будут использовать против РФ

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина при президенте Зеленском не будет выходить из минского процесса, чтобы не дать повода западным странам для снятия санкций с Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил представитель его команды, политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в Европе много лояльных России политических сил и главная задача – не дать им отменить ограничения.

«На сегодняшний момент к Минску привязано слишком много. Мы сейчас не говорим хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. Действительно, к Минску много вопросов, он очень сильно забуксовал, но альтернативы ему пока никто не предложил. И самое страшное, чтобы мы не повелись на такой сленг о том, что давайте выходить из Минска и на момент, пока мы будем выходить из Минска и идти на другой процесс, все санкции пропадут.

Но надо отдать должное, в Европе есть тоже политические силы и государства, которые толерантно относятся к Российской Федерации. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, многое из того, что можно было сделать, на сегодняшний момент не реализовано по объективным причинам, а не потому, что на это не было возможности – это тоже факт», – заявил Разумков.