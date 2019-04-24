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24.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского объяснили, как минский процесс будут использовать против РФ

Украина при президенте Зеленском не будет выходить из минского процесса, чтобы не дать повода западным странам для снятия санкций с Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил представитель его команды, политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в Европе много лояльных России политических сил и главная задача – не дать им отменить ограничения.

«На сегодняшний момент к Минску привязано слишком много. Мы сейчас не говорим хороший Минск или плохой. К нему привязаны практически все санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации. Действительно, к Минску много вопросов, он очень сильно забуксовал, но альтернативы ему пока никто не предложил. И самое страшное, чтобы мы не повелись на такой сленг о том, что давайте выходить из Минска и на момент, пока мы будем выходить из Минска и идти на другой процесс, все санкции пропадут.

Но надо отдать должное, в Европе есть тоже политические силы и государства, которые толерантно относятся к Российской Федерации. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, многое из того, что можно было сделать, на сегодняшний момент не реализовано по объективным причинам, а не потому, что на это не было возможности – это тоже факт», – заявил Разумков.

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