У Зеленского объяснили, как вымирание украинцев отразится на депутатах

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении состава украинского парламента.

За законопроект проголосовало абсолютное большинство депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский выступил и озвучил предложение Владимира Зеленского сократить количество депутатов в украинском парламенте с 450 до 300 и закрепить пропорциональную избирательную систему. Необходимость сокращения народных избранников докладчик объяснил, прежде всего, желанием народа, а также тем, что в 1996 году, когда в Конституции была закреплена такая норма, население Украины составляло 52 миллиона.

Кроме того, он предложил изъять из 76-й статьи положение о том, что выборы нардепов происходят на принципах свободы и тайного голосования. При этом он подчеркнул, что делается это исключительно из экономии «конституционного текста», так как это указано в других статьях. В том числе было предложено убрать обязательное знание украинского языка как одно из условий быть избранным депутатом Украины, которое дублируется в другом положении Конституции.

Депутат от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк поинтересовался, каким образом будет проверяться норма знания украинского языка.

«Механизм соответствия кандидата этому цензу может быть аналогичным тому, который установлен законом о гражданстве Украины при подаче кандидатом соответствующих документов, когда проводится экзамен на знание языка», – заявила замглавы комитета по правовой политике Ольга Совгир.

Нардеп от «Оппоплатформы» Нестор Шуфрич объявил, что его фракция предлагает внести альтернативный закон.

«После слов «владеет государственным языком» добавить следующие: «…и не имеет гражданства-подданства другого государства и государств». Вы помните историю «у меня не два гражданства, а три, поэтому на меня это не распространяется», – заявил Шуфрич, намекая на олигарха Игоря Коломойского.

«Где логика о 300 народных депутатов Украины? Коллега говорил, что нас стало меньше. Так мы за четыре года должны сделать так, чтобы нас стало больше! Потому что вернулись люди, просили украинское гражданство – именно так я видел в фильме «Слуга народа-3», – иронизируя, добавил Шуфрич.

Также он сказал, что если изменяется избирательная система на пропорциональную по открытым спискам, то «логично, что нам не нужны соответствующие места для мажоритарщиков, и мы предлагаем количество 225 народных депутатов», что сэкономит полмиллиарда гривен бюджета.

Тем не менее, за закон проголосовало абсолютное большинство, с учётом того, что 237 из 258 депутатов, поддержавших проект, оказались представителями пропрезидентской партии «Слуга народа».