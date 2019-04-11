У Зеленского обьяснили, почему не будут говорить с ДНР и ЛНР напрямую

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В отличие от прямого разговора с Москвой, переговоры с представителями ДНР и ЛНР “малоэффективны”, а возвращения контролируемых ими территорий под контроль украинской власти на правах автономии не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявляют в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского

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«Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решение. Так называемые администрации „ДНР“ и „ЛНР“ не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ. Это „говорящие головы“, которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними — это, мягко говоря, малоэффективно», — сказал политический советник Зеленского Дмитрий Разумков в опубликованном сегодня интервью ВВС.

При этом на вопрос, допустимы ли такие переговоры, он ответил: «Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу».

Комментируя заявления близкого к Порошенко и Кремлю лоббиста Виктора Медведчука о том, что с его программой возвращения части Донбасса под юрисдикцию украинской власти на правах автономии согласились представители как ДНР и ЛНР, так и РФ, Разумков сказал: «В таком формате на этих территориях не будет восстановлена украинская власть. Мы, фактически, получим то же, что и сегодня, — возможно, с меньшим количеством огня».

«Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс — это территория Украины), равно как и своих людей», — подчеркнул он.

Советник Зеленского отметил, что «не совсем понимает эффективность» Медвечука как переговорщика с российской стороной. «Он был назначен как человек, который отвечает за обмен заложниками. С декабря 2017 года больших обменов, по крайней мере, публичных, мы не видели. Поэтому и есть вопрос, насколько эффективен такой формат», — отметил он.

Разумков заявил, что никаких контактов с Медведчуком команда Зеленского не имеет.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что с приходом на Банковую инициирует прямые переговоры с Москвой ради мира на Донбассе и первым делом добьется прекращения огня в регионе. Однако прямые переговоры с властями ДНР и ЛНР кандидат исключил, добавив, что считает более перспективным расширение Нормандского формата за счет привлечения США и Великобритании.