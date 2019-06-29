У Зеленского объявили, что готовы начать процесс «продажи страны»
Команда президента Украины Владимира Зеленского собралась «продать страну». На это иностранные инвесторы готовы выделить семь миллиардов евро, осталось лишь насобирать активов на эту сумму, готовых к продаже.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если говорить уже о том, что мы можем делать сегодня назавтра, то, по сути, нам нужно сформировать единый процесс продажи страны. Нам надо таким образом послать сигналы инвесторам о том, что здесь есть скрытые возможности. Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супер много денег и все ищут тайные залежи возможностей», – сказал назначенный президентом чиновник.
Он уверяет, что нужно лишь «дать сигнал, а деньги придут сами».
«Сегодня нам дают мандат на семь миллиардов евро. Два миллиарда долларов или евро прогнозируется, а дают мандат на семь. Вопрос – сможем ли мы обеспечить нужные условия безопасности этих инвестиций? И найдем и упакуем ли мы достаточное количество перспективных проектов для этих инвесторов», – заявил Арахамия.
Ранее Арахамия заявлял, что на Украину каждый день стучатся инвесторы из «арабского мира», китайцы, американцы, европейцы».
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