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03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Минский процесс, Политика, Украина
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У Зеленского обьявили, что «Минску» нет альтернативы

В штабе лидера президентской гонки Владимира Зеленского заявили, что признают нормандский формат и минские соглашения как основу для урегулирования конфликта на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Если говорить о нормандском формате, то его продолжением являются минские переговоры, минский формат и минский меморандум, — заявил в интервью телеканалу «Zik» политический советник Зеленского Дмитрий Разумков. — К сожалению или к счастью, у нас другого варианта, кроме «Минска», пока нет. Более того, все санкции, которые сегодня действуют против РФ, также связаны именно с «Минском».

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Поэтому, отметил Разумков, «минский и нормандский форматы сохраняются». Вместе с тем он указал, что у Владимира Зеленского «есть предложения расширить эти форматы за счет подписантов Будапештского меморандума — США и Британии».

Напомним, что в основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение конституционной реформы в Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

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