У Зеленского обьявили, что у них есть план на 100 дней

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Владимир Зеленский обещает представить программу на первые 100 дней своего президентства. При этом точную дату, когда это произойдет, в штабе кандидата в президенты Украины пока не назвали, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» сообщил советник кандидата Руслан Рябошапко.

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«Если у людей есть потребность… узнать, какой является программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто те люди, которые будут воплощать этот план действий, то, эта информация будет, и еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней», – сказал он.

Однако советник Зеленского не стал называть точную дату, заявив только, что кандидат сам об этом объявит в ближайшее время, еще до второго тура.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.