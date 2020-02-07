07.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Сельское хозяйство, Украина
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У Зеленского объявили, что Украина находится в «позорной компании с Венесуэлой и КНДР»


Лидеры стран ЕС и не только в один голос якобы расспрашивают украинского президента Владимира Зеленского, почему Украина до сих пор не разрешила продажу земли.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на «НТА» заявил депутат от «Слуги народа» Василий Мокан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ поддерживает необходимость существования этого закона, и не только МВФ. Мы сегодня встречались на фракции с президентом, и президент говорил, что с каким бы лидером ЕС он бы не встречался (кстати, в том числе и с Эрдоганом – не из ЕС), все задают вопрос, почему у всего цивилизованного мира есть закон об обороте сельскохозяйственных земель, а Украина этого ещё не сделала.

То есть в действительности все задают этот вопрос, и все считают, что такой закон должен быть, потому что, я напомню, Украина сейчас находится в позорной компании Венесуэлы, Северной Кореи, где такого законодательства не существует», – заявил Мокан.

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