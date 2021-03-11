У Зеленского объявили невозможным возвращение ядерного статуса Украины

11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Размышления о возможности возвращения ядерного оружия Украине нереалистичны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат Верховной рады Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу возобновления ядерного статуса Украины. Смотрите, цена вопроса не всегда измеряется в деньгах, есть политические последствия такого решения. Только одно заявление Украины о намерении возвращения себе ядерного статуса произведёт к резкому охлаждению отношений с США и другими партнёрами по НАТО, также сразу отразится на сотрудничестве с МВФ и Мировым банком, и это отразится на кредитных рейтингах Украины.

Вопрос цены – это не вопрос производства ядерного боеприпаса. Хотя, для производства ядерного боеприпаса у нас нет и половины необходимых ресурсов. У нас нет полигона для испытания ядерных зарядов, есть множество других вопросов, как обогащение ядерных материалов, системы доставки, у нас есть вопросы с разработкой крылатой ракеты, а тут речь идёт о весьма сложных и серьёзных системах», – сказал Яременко.

Также депутат отметил, что Украина может оказаться в категории государства-изгоя и столкнуться с объединёнными силами России и США в антиукраинской блокаде.

«Если хотите знать цену, посмотрите на Иран. Мы объединим наших партнёров и наших врагов в негативном отношении к нам, и поможем России найти общий язык в сдерживании Украины, а не сдерживании России.

Мы можем оказаться в категории государства-изгоя, а мы фактически окружены с одной стороны государствами НАТО, с другой Россией и её союзниками. Поэтому мечтать о блокаде России можно, а вот блокада Украины – очень реалистичный сценарий, если мы поведём себя неправильно на внешней арене и в вопросе безопасности», – заключил Яременко.