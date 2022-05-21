У Зеленского объявили об остановке переговоров с Россией

Мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США и признанного в РФ иноагентом ресурса «Настоящее время» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк обвинил Россию в том, что она не хочет учитывать украинские интересы и настаивает на своем видении повестки.

«На сегодняшний день, к сожалению, Россия вернулась к такому изначальному, не совсем внятному представлению о мире и о своей роли в этом мире. До сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины – не против НАТО, еще раз подчеркиваю, а против Украины. Естественно, это мешает им адекватно оценивать и переговорный процесс.

Поэтому переговоры приостановлены до момента, когда та сторона не сможет объективно смотреть на то, что они делают, на военные преступления с одной стороны, на позиции Украины и на то, как мы из этой войны должны выйти», – заявил Подоляк.