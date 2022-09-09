У Зеленского объявили планы активизировать диверсантов в Крыму

Украина намерена максимально активизировать работу своих диверсантов в Крыму, чтобы нанести удары по базам и логистическим центрам российской армии.

Об этом в интервью беглой либеральной пропагандистки Юлии Латыниной заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Подоляка, если у Украины будут дальнобойные ракеты, то она и ими будет наносить удары по полуострову.

«Максимальное разрушение инфраструктуры войны, особенно в Крыму, и максимальное уничтожение живой силы – это создаст чрезвычайное давление на политическую элиту Российской Федерации.

Второй пассаж, который было бы важно нам оценить, – это пассаж о том, что Крым, обязательно должен сейчас интенсифицироваться там процесс диверсионной работы, партизанской работы, потому что Крым рассматривается как ключевой опорный элемент, позволяющий России думать о возможности ведения большой войны в Европе в целом. То есть Крым, как такое место, где большая военная база, откуда неисчерпаемым потоком идут резервы…

Мы должны активно отработать тему Крыма. Активно с точки зрения диверсионной, партизанской, и, в том числе, если у нас будут ATACMS, с точки зрения ракетного удара по тем или иным крупным базам», – заявил Подоляк.