У Зеленского один способ спастись: объявить выборы – Соскин

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 18:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Режим президента Украины Владимира Зеленского станет нелегитимным уже в ближайшие дни, если не будут объявлены очередные выборы главы государства.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим президента Украины Владимира Зеленского станет нелегитимным уже в ближайшие дни, если не будут...

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По мнению Соскина, для того, чтобы это произошло, необходимо также отменить военное положение в стране, а это якобы будет означать остановку конфликта.

«Мы сейчас подходим к ситуации, когда режим в Украине станет нелегитимным, в ближайшие дни, где-то до конца января, как я понимаю, окончательно. То есть, парламент должен объявить о начале предвыборной кампании. А для того, чтобы она нормально проходила, надо отменять военное положение и перемирие делать, чтобы выборы президентские проводить. И московиты к этому готовы, Путину это тоже надо. А Украина уходит тогда с амбразуры», – выдал аналитику Соскин.

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