У Зеленского окончательно сделали ставку на план «Б» – киевский эксперт

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская правящая верхушка после встречи «нормандской четверки» пришла к выводу, что наилучшим сценарием разрешения конфликта в Донбассе станет его заморозка и очередное затягивание выполнения Минских договоренностей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил журналист-майданщик Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из плюсов – это то, что мы не свалились в конфликт и нет гражданской войны. Нет окончательной потери управляемости страны. Украина не превратилась в Боснию и Герцеговину в том виде, в котором Босния была в 1992-1996 годах.

Второе – это то, что не победил Порошенко. Это критически важно было, хотя победа Зеленского она пока что не развернула нас в том направлении, в котором нам всем хотелось, но шансы остаются.

Сам Зеленский – человек, который верит в то, что он может изменить страну, хотя делает кучу ошибок и неправильных ходов, но сам он еще неиспорченный. Это важно и если президент будет подбирать ядро, выстраивать вокруг себя правильное ядро, проводить грамотную кадровую политику и делать выводы из своих ошибок, а эти способности у него есть.

Был серьезный урок на высшем уровне, когда он прошел это не безуспешно. Успех в том, что он ничего там не подписал серьезного. Я считаю – это огромный успех. Его не загнали в ловушку, и осталось пространство для маневра.

Как мне кажется, самое главное, что у Зеленского и его окружения начало появляться осознание реальной ситуации, хотя еще не совсем. Возможно, для нас будет базовым сценарий «Б» – подморозки.

Я считаю так, поскольку в варианте «А» – выполнение Минского формата в том виде, как были прописаны, мы попадаем в ловушку, и Россия никуда не отойдет от первоначальных требований», – рассуждает пропагандист.

Отметим, руководители ДНР и ЛНР уже заявили, что Донбасс не свернет с курса на интеграцию с Россией.