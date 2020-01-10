У Зеленского определили круг лиц, которым разрешён «незаконный визит в Крым» – юрист

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

Запрет на въезд на территорию Украины российской блогерше Александре Митрошиной, которая в 2017 году посещала Крым, свидетельствует о том, что нынешняя власть продолжает политику Порошенко.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом президент Украины Владимир Зеленский помог обойти запрет на въезд шведскому певцу Dr. Alban, который ранее выступал в Крыму.

Таким образом, для европейцев или американцев, угодных новой власти, посещение Крыма в обход украинского законодательства – не возбраняется.

«Ничего не поменялось. Я вижу последовательную политику Порошенко, которую продолжает Зеленский. Ничего не изменилось, полная избирательность: нужен Зеленскому доктор Албан, хорошо поет доктор Албан, собирает он зрителей на концерт «95 квартала», получает Зеленский дивиденды от работы «95 квартала» и декларируют их. Летал доктор Албан в Крым, минуя границу Украины, – ничего страшного. Доктор Албан прилетает в Киев.

А вот Митрошина или Хакамада, или другие люди? На них действует один принцип применения законодательства… на тех, кто важен украинской власти, – действует другой принцип применения законодательства. А законодательство одно и тоже.

И все это видят люди. Они видят, что у нас действует принцип «свой-чужой», что закона нет и равных перед законом нет. Это, соответственно, формирует наше правосознание и заканчиваться все это будет тем, что мы видим каждый вечер на улицах –самосудами, взрывами, разборками. Рыба гниет, в данном случае, с головы.

Мне очень жаль, что новая власть не решила вопрос с этими всеми блокадами, с запретами въезда, с торговыми блокадами, с ограничениями сайтов и прочей ересью, которая до сих пор существует.

Почему в Москву летать нельзя, а поездом ездить можно? Ну что может быть глупее этой ситуации? Тем не менее, в данном случае, ничего не поменялось», – заключила юрист.