У Зеленского опять затянули песню о Тягнибоке в Донецке

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев согласится на проведение выборов в Донецке и Луганске только по украинским правилам, которые, как известно, включают возможность участия и агитации экстремистских националистических проектов вроде «Правого сектора» и «Свободы». Также Киев будет настаивать на возможности работы в ЛДНР украинских СМИ, сыгравших одну из ключевых ролей в разжигании гражданской войны.

Соответствующие заявления в эфире телеканала ICTV сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы должны состояться, исходя из того, что там будет безопасно, и что там будет выбор. Что там будет доступ украинских партий, что там будет доступ украинских кандидатов, что там будет доступ украинских СМИ. Что выборы состоятся по украинскому законодательству.

Одна из позиций, которая звучала до этого, что выборы будут происходить одновременно на территории государства. Это было бы достаточно эффективно и сняло бы много вопросов», – заявил Разумков, подразумевая, что кампания в Донецке и Луганске могла бы пройти в одно время с местными выборами на Украине.