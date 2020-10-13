У Зеленского от страха перед США отнялся ум – Погребинский

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский настолько боится сболтнуть лишнего, что отвечая на вопросы о США и американских выборах, несёт откровенную ерунду, лишь усугубляя установившееся положение.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, Зеленского убедили в том, что победит Байден, и сейчас у него, действительно, ситуация предпочтительнее. Но его убедили раньше, когда не было такого разрыва, хотя, я по-прежнему считаю, что шансы у Трампа неплохие. Но Зеленского убедили, поэтому он выкручивается, думает, что кругом дураки. Он говорит: я не хочу вмешиваться.

Да ты же в другом месте говоришь – как я могу вмешаться, это не моё дело, это судебная власть должна рассматривать, есть ли там предмет – так он же запретил судебной власти рассматривать, это же ежу голому понятно! Что дело сына Байдена и «Бурисмы» не рассматривать, пока идут выборы – вот, если Трамп случайно победит, тогда можно и рассмотреть.

Так что он просто лжёт и, как говорится, ни в одном глазу, все всё прекрасно понимают. Естественно было бы сказать: я деталей не знаю, там наши правоохранители разбираются – было бы немного умнее, а он: я не хочу вмешиваться. То есть, не хватает ума, чтобы не сказать глупость.

Ты не должен вмешиваться, вмешиваться должна судебная власть, у неё есть достаточно оснований, более того, всякие люди подавали в прокуратуры и так далее – так ты им запретил, все же это прекрасно понимают, потому и вопрос такой возникает», – заявил Погребинский.