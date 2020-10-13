13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

У Зеленского от страха перед США отнялся ум – Погребинский


Президент Украины Владимир Зеленский настолько боится сболтнуть лишнего, что отвечая на вопросы о США и американских выборах, несёт откровенную ерунду, лишь усугубляя установившееся положение.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я уверен, Зеленского убедили в том, что победит Байден, и сейчас у него, действительно, ситуация предпочтительнее. Но его убедили раньше, когда не было такого разрыва, хотя, я по-прежнему считаю, что шансы у Трампа неплохие. Но Зеленского убедили, поэтому он выкручивается, думает, что кругом дураки. Он говорит: я не хочу вмешиваться.

Да ты же в другом месте говоришь – как я могу вмешаться, это не моё дело, это судебная власть должна рассматривать, есть ли там предмет – так он же запретил судебной власти рассматривать, это же ежу голому понятно! Что дело сына Байдена и «Бурисмы» не рассматривать, пока идут выборы – вот, если Трамп случайно победит, тогда можно и рассмотреть.

Так что он просто лжёт и, как говорится, ни в одном глазу, все всё прекрасно понимают. Естественно было бы сказать: я деталей не знаю, там наши правоохранители разбираются – было бы немного умнее, а он: я не хочу вмешиваться. То есть, не хватает ума, чтобы не сказать глупость.


Ты не должен вмешиваться, вмешиваться должна судебная власть, у неё есть достаточно оснований, более того, всякие люди подавали в прокуратуры и так далее – так ты им запретил, все же это прекрасно понимают, потому и вопрос такой возникает», – заявил Погребинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть