У Зеленского отказались от компромиссов по Крыму

30.12.2022  11:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Дипломатия, Россия, Украина


При сохранении нынешней власти договориться о компромиссе по Крыму с Украиной не удастся.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При сохранении нынешней власти договориться о компромиссе по Крыму с Украиной не удастся. Об...

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По мнению Ермака, Крым должен быть захвачен украинскими войсками, как и все бывшие территории Украины, включенные в состав России.

«Никакого компромисса, никакой даже мысли, что это может быть не по украинскому сценарию и не в украинских интересах не происходит. Я думаю, наступило время доверять. Я хочу еще раз, особенно для тех, кто еще продолжает находить какие-то предательства, где их нет, абсолютно четко сказать – при этом президенте никогда не будет никаких компромиссов ни с независимости, ни с территориальной целостностью, ни с суверенитетом… У нас одинаковое понимание – для меня это важный вопрос, мы одинаково понимаем, что сегодня победа – это восстановление всей территориальной целостности. Именно потому и в мирном плане Зеленского четко прописано: «Восстановление территориальной целостности в международно признанных границах», – заявил Ермак.

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