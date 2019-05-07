У Зеленского отказываются от восстановления военно-морских сил

07.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому нужно предусмотреть возможное наступление России через Белоруссию.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

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По его словам, Украина в Азовском море сегодня не способна противостоять России.

«И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со «стеной» на границе с Россией – это ничем не поможет», – полагает эксперт.

Он также подчеркнул, что именно президент будет утверждать любые военные программы.

«А поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую возможность. Президент Украины должен слышать разные точки зрения и оценить риски, и что еще важнее – последствия», – отметил Апаршин.

При этом он добавил, что будет советовать Зеленскому немедленно уволить действующего министра обороны и начальника Генштаба ВСУ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Апаршин пригрозил России неожиданным ударом.